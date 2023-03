Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Tanzsportgemeinschaft Grün-Weiss Kirchheimbolanden feiert bald ein Jubiläum. Gegründet wurde der Verein im Dezember 1982 mit damals 13 Personen, heute zählt er 254 Mitglieder. Mikael Nuß und Jasmin Zepp sind lange dabei, haben viele Veränderungen im Tanzsport miterlebt.

Begonnen hat der Verein mit Tanzstunden in der Jahnturnhalle und in der Gymnastikhalle der Mathilde-Hitzfeld-Schule in Kirchheimbolanden. Von dort siedelte die TSG später in die Uhlandstraße