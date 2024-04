Kiel ist Zweiter, Kaiserslautern im Abstiegskampf der 2. Liga. Doch davon ist in der Partie nicht viel zu sehen. Holstein kassiert nach zuvor sechs Partien zu null gleich drei Gegentore.

Kiel (dpa/lno) - Holstein Kiel hat einen überraschenden Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Abstiegskandidat 1. FC Kaiserslautern beendete am Samstag im Holstein-Stadion durch das 3:1 (2:1) die beeindruckende Serie der Norddeutschen, die zuletzt sechs siegreiche Partien ohne Gegentor gefeiert hatten. Daniel Hanslik (13. Minute), Filip Kaloc (45.+4) und Marlon Ritter (83.) ließen den Finalisten des DFB-Pokals jubeln. Zwischendurch hatte Alexander Bernhardsson (25.) den Ausgleich besorgt.

Holstein verpasste zudem die Rückkehr an die Tabellenspitze. Kaiserslautern beendete seine Serie von fünf Liga-Partien ohne Sieg und kletterte vorübergehend aus der Abstiegszone auf Rang 15.

Einen Tag zuvor hatte der FC St. Pauli knapp Hansa Rostock mit 1:0 besiegt und die Kieler so auf Platz zwei verdrängt. Auch wenn die Ausgangslage für den Club aus Schleswig-Holstein weiter gut ist, wirkten die Gastgeber weder offensiv noch defensiv auf der Höhe. Hinten ließ die zuletzt starke Defensive zu viel zu, vorn blieb das Team von Trainer Marcel Rapp zu harmlos.

In einer ausgeglichenen und von Zweikämpfen bestimmten ersten Hälfte schockte der FCK den Aufstiegsfavoriten aus dem Norden. Der frühere Kieler Spieler Hanslik machte die lange währende Serie ohne Gegentor der Kieler per Kopf zunichte. Nach einem Stellungsfehler in der Defensive besorgte der Schwede Bernhardsson souverän vor dem FCK-Tor den Ausgleich. Doch kurz vor der Halbzeit gingen die Gäste erneut durch den Treffer von Kaloc in Führung.

Die zweite Hälfte blieb hektisch: Beide Teams gingen intensiv zu Werke. Die Kieler kamen zwar zu den besseren Möglichkeiten, allerdings präsentierte sich Gäste-Torhüter Julian Krahl als sicherer Rückhalt. Trotz des Drucks sorgte der FCK immer wieder für Entlastung - und kreierte eigene Chancen. Der eingewechselte Ritter setzte den Schlusspunkt.

Kader 1. FC Kaiserslautern

Kader Holstein Kiel

Infos zur Partie