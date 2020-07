Der SPD-Kreisvorstand hat in seiner Sitzung am Mittwoch Jaqueline Rauschkolb aus Eisenberg und Sascha Nickel aus Dörnbach als Kandidaten für die anstehende Landtagswahl vorgeschlagen.

Grundlage der beiden Vorschläge seien zahlreiche Nominierungen der beiden durch einzelne Ortsvereine und Gemeindeverbände aus dem Wahlkreis, heißt es in einer Mitteilung des Kreisverbandes. Als amtierende Landtagsabgeordnete stellt sich Jaqueline Rauschkolb ihrer zweiten Wahl. Der 26-jährige Verwaltungsfachangestellte Sascha Nickel arbeitet bei der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land und ist Vorsitzender der Jusos Donnersbergkreis.

Kreisvorsitzender Tristan Werner zeigte sich erfreut über die beiden Kandidaturen und die einstimmigen Nominierungen. Rauschkolb stehe für Kontinuität im Wahlkreis, und trotz seines jungen Alters sei Sascha Nickel durch seine Verwaltungstätigkeit kommunalpolitisch sehr erfahren und engagiert. Als Juso-Vorsitzender wolle er sich für „junge Themen“ im Wahlkreis einbringen, so Werner. Beispielsweise setze er sich für die Reaktivierung des Nachtzuges auf der Alsenztalbahnstrecke ein.

Die Wahlkreiskonferenz, bei der beide Kandidaten für den Wahlkreis 40 nominiert werden sollen, wird am Montag, 7. September, in der Donnersberghalle in Rockenhausen stattfinden.