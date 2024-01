Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Menschen in Höringen und Morschheim können weiter in ihrem Ort einkaufen. Die Lösung, mit der die Dorfläden am Leben bleiben, ist außergewöhnlich.

Die verbliebenen Dorfläden im Donnersbergkreis stünden vor einer sehr schwierigen Zukunft, hatte es zuletzt immer wieder geheißen. Inzwischen aber ist in Höringen