Der CDU-Gemeindeverband Winnweiler hat seine Liste für die Wahl des Verbandsgemeinderats aufgestellt. Wer sie anführt, ist keine Überraschung.

„Wir haben eine sehr ausgewogene Liste mit Bewerbern aus fast allen Ortsgemeinden der VG“, sagte Bürgermeister Rudolf Jacob, der die Liste wie schon bei den vergangenen drei Kommunalwahlen anführt. Viele der Kandidaten seien nicht nur kommunalpolitisch aktiv oder interessiert, sondern engagierten sich auch auf vielfältige andere Weise in der örtlichen Gemeinschaft. „Egal ob kirchlich, sozial, in der Feuerwehr oder einer Hilfsorganisation, kulturell oder in Sportvereinen – aus allen Bereichen haben wir jemanden dabei“, so Jacob.

Elisabeth Franck, die Erste Beigeordnete der VG Winnweiler, auf Platz zwei der Liste, betonte die breitgefächerten beruflichen Qualifikationen der Bewerber: Landwirte, eine Ärztin, eine Juristin, Selbstständige aus Handwerk und Handel, Polizeibeamte, Sparkassenangestellte, IT-Fachleute, ein Diplomingenieur, Handwerker, Verwaltungsfachleute und Pädagogen.

Die weiteren Kandidaten:

Birgitta Kern, Börrstadt, Timo Schultz, Imsbach, Tristan Kappel, Winnweiler, Susanne Röss, Steinbach, Jürgen Berberich, Gonbach, Johannes Graf, Börrstadt, Karl Landfried, Münchweiler, Christine Täffner, Potzbach, Uli Schäfer, Wartenberg-Rohrbach, Marc-Oliver Gerke, Breunigweiler, Christiane Demmerle, Hochstein, Volker Demmerle, Falkenstein, Sebastian Glanz, Winnweiler, Barbara Scheidel-Schultz, Imsbach, Gerd Karch, Börrstadt, Karl Folz, Winnweiler, Reiner Bauer, Steinbach, Maik Schöneberger, Lohnsfeld, Tanja Berberich, Gonbach, Florian Steller, Münchweiler, Christopher Ströhla, Winnweiler, Jens Fritzinger, Wartenberg-Rohrbach, Sven Weingarth, Winnweiler, Rüdiger Jung, Höringen, Martin Fattler, Börrstadt, Erich Schleppe, Winnweiler, Markus Buhl-Bohlander, Steinbach, Ulrike Jacob, Winnweiler.