Ein wenig Normalität am Ende eines ungewöhnlichen Schuljahres zu schaffen war der Wunsch, der dazu führte, dass es für die Entlassklassen der Realschule plus Rockenhausen nach diesem anstrengenden Corona-Jahr eine „echte“ Entlassfeier gab.

„Auch wenn das Jahr anders war, ist das Bild von der verlorenen Generation meiner Meinung nach völlig unpassend. Wir sollten die Kirche wirklich im Donnersbergkreis lassen“, stellte Schulleiter Harald Scheve klar. „Manchmal ging die Hilfestellung durch Klassenleitung und Fachkollegen aufgrund der Umstände tatsächlich weit über das normale Maß hinaus.“ Dennoch hätten viele kaum geklagt, ihre Situation angenommen und das Beste daraus gemacht.

Jasmin Hoffmann, als beste Realschulabsolventin, Schülersprecherin und Leonie-Kopp-Preisträgerin Dauergast auf der Bühne, verzauberte mit selbstbewussten Solo-Gesang die Gäste. Auch das Duett „Little do you know“ gemeinsam mit Paula Hahn begeisterte die Anwesenden mit klaren, gefühlvollen Klängen. Weitere Gesangsbeiträge kamen von Josi Jahn, Sophia Becker, Jana Krofak und Lea Schlosser sowie Michelle Bauer und Lara Hilge. Josi Jahn und Sophia Becker führten als Moderations-Duo die Gäste sicher durch die Feier der 9a, in der Max Willrich als bester Absolvent der Berufsreife-Klasse geehrt wurde.

Für die Entlassschüler beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt, der erneut viele Veränderungen bringen wird. Gerade deshalb war eine hohe Emotionalität in der Feier spürbar. Denn den Schülern waren doch nur einige wenige „normale“ gemeinsame Unterrichtswochen vergönnt, bevor sich ihre Wege nun endgültig trennen werden. Die Erinnerung an die gemeinsame Feier lässt den Abschied vielleicht ein wenig einfacher werden.

Die 10a. Foto: RSROK/frei Die 10b. Foto: RSROK/frei Die 9a. Foto: RSROK/frei Jasmin Hoffmann hat das beste Zeugnis der zehnten Klassen. Foto: RSROK/frei Das beste Zeugnis der neunten Klassen bekommt Max Willrich. Foto: RSROK/frei Diese Schülerinnen wurden für ihr soziales Engagement ausgezeichnet: Michelle Bauer und Lara Hilge. Foto: RSROK/frei Die Leonie-Kopp-Preisträgerinnen: Lara Hilge, Jana Jahn, Paula Hahn , Jasmin Hoffmann und Xenia Schreiner. Foto: RSROK/Frei Jasmin Hoffmann, Jacqueline Roos und Sarah Heintz wurden für ihr Engagement als Schülersprecherinnen geehrt. Foto: RSROK/Frei

Die Abschlussschüler der 10a (von hinten links nach vorne rechts): Michelle Bauer (Preis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz), Miriam Fuchs, Jawid Mohammadi, Lara Hilge (Preis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz, Leonie-Kopp-Preisträgerin), Jonas Bohrmann, Björn Hill, Moritz Freyer

2. Reihe: Verena Ginkel, Laura Wolk, Qurratulain Lateef

1. Reihe: Natalia Nicolaus (Klassenleitung), Nelli Khachatryan, Jana Jahn (Leonie-Kopp-Preisträgerin), Milana Ilaldaeva, Sophie Masch

Die Abschlussschüler der 10b (von hinten links nach vorne rechts): Justin Bächtle, Jasmin Hoffmann (bestes Zeugnis Sekundarstufe, Schülersprecherin, Leonie-Kopp-Preisträgerin), Felix Mölder, Jana Klein, Luca Spott, Marcel Wiesenborn, Luca Weber, Lasse Willrich, Veith Loewe

2. Reihe: Niclas Cramme, Paula Hahn (Leonie-Kopp-Preisträgerin), Isabelle Kari, Jacqueline Roos (Schülersprecherin), Alina Pörschke

1. Reihe: Antonio Schätz (Klassenleitung), Chiara Cuccovia, Sarah Heintz (Schülersprecherin), Xenia Schreiner (Leonie-Kopp-Preisträgerin)

Die Abschlussschüler der 9a (von hinten links nach vorne rechts): Andrea Sprengard (Klassenleitung), Maurice Provo, Dominic Mohr, Jan Hahnenberg, Felix Barth, Marcus Welschbillig

3. Reihe: Lukas Falkenberg, Marcel Zahn, Leon Mildenberger, Adrian Neumayer

2. Reihe: Max Willrich (bestes Zeugnis Berufsreife), Lukas Raisin, Alvaro Marin, Reshad Nabizadeh

1. Reihe: Sina Andel, Jana Krofak, Josefine Jahn, Lea Schlosser, Sophia Becker

Die Preisträger:

Bestes Zeugnis Berufsreife: Max Willrich

Bestes Zeugnis Sekundarstufe: Jasmin Hoffmann

Preis der Ministerin für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz: Michelle Bauer und Lara Hilge

Ehrung des Schülersprecherteams: Jasmin Hoffmann, Jacqueline Roos, Sarah Heintz

Leonie-Kopp-Preisträgerinnen: Lara Hilge (Bildende Kunst), Jana Jahn (evangelische Religion, Bildende Kunst, Geschichte), Paula Hahn (evangelische Religion), Jasmin Hoffmann (WuV/MN, Physik, Biologie), Xenia Schreiner (Sport, Mathematik)