Der Wintereinbruch in höheren Lagen hat in diesem Jahr – wie auf der Kalmit – auch auf dem Donnersberg zu einem außergewöhnlichen Besucherandrang geführt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Die Verwaltung rät dringend davon ab, den Donnersberg anzufahren. Bereits jetzt – am Mittwochnachmittag – seien alle Parkplätze belegt. Auch die Zufahrtsstraßen zu dem höchsten pfälzischen Berg seien stark befahren, es komme zu Rückstaus, da nur wenige Wendemöglichkeiten auf dieser Strecke zur Verfügung stehen.

Ab Donnerstag gesperrt

Aus verkehrstechnischen Gründen und auch zum Schutz gegen das Coronavirus auf überfüllten Parkplätzen, habe die Kreisverwaltung zudem ab Donnerstag bis vorerst zum 4. Januar eine vorübergehende Sperrung der Zufahrtsstraße K 82 verfügt. Die Zufahrt ab dem Kreisel Bastenhaus ist dann täglich zwischen 8 bis 16 Uhr komplett gesperrt. Wie die Leiterin der Verkehrsabteilung, Tanja Gaß, mitteilt, hat es sich der Landkreis mit dieser Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Erfahrungen der vergangenen Tage hätten aber gezeigt, dass der hohe Besucheransturm zu teils chaotischen Zuständen auf der Hauptzufahrt und den Parkplätzen führe. Für Winterdienst sowie Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge sei die Strecke teilweise nicht passierbar gewesen. In Absprache mit Polizei, Straßenverkehrsbehörde, Ordnungsamt und Straßenmeisterei habe man sich schließlich zu diesem Schritt entschlossen. Polizei und Ordnungsbehörden werden die Zufahrt und den Bereich um den Donnersberg im angegebenen Zeitraum kontrollieren.