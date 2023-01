Auf Straßen und Gehwegen ist auch in den kommenden Tagen noch Vorsicht geboten. Es können immer wieder ein paar Schneeflocken fallen und es kann glatt werden. Der Wind lässt die eisigen Temperaturen besonders unangenehm erscheinen.

Eine von den Azoren bis nach Russland reichende Hochdruckzone sorgt für ruhiges und kaltes Winterwetter. Zur Wochenmitte baut sich diese Wetterzone über Mitteleuropa ab, und am Donnerstag kann uns die Störung eines Polartiefs von Nordwesten her überqueren. Hinter ihr sickert kurzzeitig etwas mildere Nordseeluft ins Land. Insgesamt sollte sich der Winter aber zumindest noch bis zum kommenden Wochenende in unserer Region behaupten können.

Vorhersage:

Montag: Die Woche startet oft mit dichter Bewölkung, aus der noch einige Flöckchen oder leichtes Schneegrieseln fallen können. Über Mittag blinzelt für kurze Zeit auch mal die Sonne hervor. Die Temperaturen können tagsüber den Gefrierpunkt knapp überschreiten. Wegen des Windes empfindet man die Luft allerdings kälter als sie tatsächlich ist.

Dienstag: Bei etwas abflauendem Nordostwind werden die Temperaturen wieder etwas erträglicher. Ansonsten bleibt es in der Regel grau in grau mit seltenen Lichtblicken. Es bleibt trocken.

Mittwoch: Bei sich abschwächendem Wind bleiben die Wolken zunächst noch hartnäckig. Gegen Mittag löst sich das Einheitsgrau aber größtenteils auf und die Sonne lässt sich häufiger blicken. Die Temperaturen steigen leicht an.

Donnerstag: Nach frostiger Nacht nimmt die Bewölkung wieder zu und es fällt gelegentlich Schnee oder Schneeregen. Auf Straßen und Gehwegen kann es also erneut rutschig werden. Die Tagestemperaturen verändern sich kaum.

Weiterer Trend:

Am Freitag und Samstag geht es teils freundlich mit Sonnenschein, teils bewölkt mit vereinzelten Niederschlägen weiter. Die Tagestemperaturen bleiben etwa wie sie sind, nachts wird es voraussichtlich unter Sternenhimmel kälter. Am Sonntag wird es nach dem Durchzug eines Schneefallgebietes etwas milder.