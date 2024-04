Gegen 22 Uhr am Donnerstagabend musste der 39-jährige Fahrer, der mit seinem Sattelzug in Richtung Kaiserslautern unterwegs war, die A63 bei Göllheim verlassen. Wegen Sanierungsarbeiten ist die Autobahn im weiteren Verlauf in den Nachtstunden gesperrt. Obgleich eine Umleitung ausgeschildert ist, verließ sich der ortsunkundige Fahrer auf sein Navigationsgerät, das ihn wieder an die Anschlussstelle Göllheim lotste. Weil dort die Zufahrt gesperrt war, nutzte der Mann mit seinem Sattelzug die Autobahnabfahrt, um wieder auf die A63 zu gelangen. Auf jener Abfahrt kam ihm ein 18-Jähriger entgegen, der in letzter Sekunde anhalten konnte, um einen Unfall zu vermeiden.

Der junge Mann verständigte die Polizei, während der Trucker sein Fahrzeug in den Baustellenbereich Richtung Kaiserslautern steuerte. Da zunächst aber zu befürchten stand, dass er nun als Falschfahrer unterwegs war, wurde die A63 kurzfristig gesperrt. Der Lastwagenfahrer wurde schließlich von der Autobahn gelotst. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim erbittet unter der Telefonnummer 06701 9190 Hinweise von weiteren Zeugen, denen der Sattelzug im Bereich der Abfahrt Göllheim zur B47 entgegengekommen ist.