Die A63 war am frühen Mittwochnachmittag bei Börrstadt in Fahrtrichtung Mainz zeitweise gesperrt, weil ein Sattelzug beide Fahrstreifen blockierte. Laut Polizei war der 29-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Er konnte den Sattelzug nicht mehr unter Kontrolle bringen, so dass dieser sich querstellte und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Das Fahrerhaus der Zugmaschine drehte sich um 180 Grad. Der Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrerhaus befreien. Der Rettungshubschrauber, der bereits im Anflug war, konnte wieder abdrehen. Der Fahrer wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Für die gesamte Dauer der Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Mainz weiter halbseitig gesperrt werden.