Dreiste Diebe haben sich zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen an einer abseits der L 379 zwischen Obermoschel und Hallgarten (Kreis Bad Kreuznach) stehenden Wingerthütte zu schaffen gemacht: Die bislang unbekannten Täter haben insgesamt zwölf der Sandsteine entwendet, mit denen Tür und Fenster des Gebäudes eingefasst sind. Dabei müssen sie die Steine „mit großem Aufwand“ aus dem Mauerwerk herausgelöst haben, so die Polizei. Diese schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1000 Euro. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170. Bei der Hütte handelt es sich nicht um das Wingertshäuschen im Silberberg, das 2015 nach aufwändiger Sanierung als Rastmöglichkeit und Informationsstelle für Wanderer eingeweiht worden war.