Ein „Sommer voller Abenteuer“ neigt sich dem Ende entgegen. Unter diesen Titel hatten der Förderverein Imsbach und der Verein Pfälzisches Bergbaumuseum das Programm der Bergbau-Erlebniswelt 2022 gestellt. Zum Abschluss gibt es am Sonntag, 23. Oktober, ab 11 Uhr, noch einmal einen Tag mit einem bunten Programm.

Pfälzisch wird es direkt zum Start des Tages: Kerstin Bachtler und Heinz Moosmann lesen aus ihrem Buch „111 Gründe die Pfalz zu lieben“. In dem Buch wird die Region von zwei Journalisten beschrieben, die ihre Heimat fest ins Herz geschlossen haben, aber auch alle ihre Schwachstellen und Kuriositäten kennen und zum Glück für alle Nichtpfälzer Hochdeutsch schreiben.

Anschließend gibt es einen Programmpunkt für die kleinen Gäste. Zum dritten Mal in diesem Jahr findet das Familien-Abenteuer in der Grube Maria statt. Kinder ab fünf Jahre dürfen ausprobieren, wie sich die Bergleute vor langer Zeit in den Fels gegraben haben und bekommen weitere spannende Informationen. Die Erwachsenen können bei den regulären Führungen ebenfalls unter Tage in die Imsbacher Bergbaugeschichte eintauchen.

Von 13 bis 17 Uhr hat an diesem Tag das Pfälzische Bergbaumuseum in der Imsbacher Ortsmitte geöffnet. Dort ist auch die Sonderausstellung „Terra Crystallum“ im ersten Obergeschoss zu sehen. Etwa 400 Exponate zeigen die Farben- und Formenpracht von Erzen, Mineralen und Edelsteinen. An der Grubenhütte wird der Förderverein Imsbach die Besucher bewirten.

Info

Die Führungen können unter Telefon 06302/60261 gebucht werden, das Familien-Abenteuer kostet vier Euro pro Person. Weitere Infos zur Bergbau-Erlebniswelt Imsbach gibt es unter www.bergbauerlebniswelt-imsbach.de.