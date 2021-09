Seit 1997 war Axel Haas Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, nun ist der Machtwechsel vollzogen. In der Werner-von-Bolanden-Halle wurde er am Donnerstagabend offiziell verabschiedet. Sabine Wienpahl wurde als seine Nachfolgerin vereidigt und ins Amt eingeführt – als erste Frau an der Spitze der Verbandsgemeinde. Die SPD-Politikerin hatte sich im März bei einer Stichwahl ums Bürgermeisteramt gegen Reiner Bauer durchgesetzt. Sichtlich bewegt dankte Wienpahl am Donnerstagabend ihrem Vorgänger dafür, dass dieser sie in den letzten Wochen seiner Amtszeit bereits ins Amt eingearbeitet, sie „so herzlich aufgenommen“ und ihr damit „den Weg geebnet“ habe. Das spreche für Haas’ „Herzlichkeit und guten Charakter“, sagte die neue Bürgermeisterin.

Sie betonte, dass sie keine „Veränderungen von heute auf morgen“ anstrebe, sondern „Gutes bewahren“ wolle. Unter anderem hat sie sich auf die Fahne geschrieben, die Themen Mitbestimmung, bürgerfreundliche Verwaltung, Digitalisierung und interkommunale Zusammenarbeit anzupacken.