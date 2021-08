Gleich nach ihrem Ehemann Holger sei Axel Haas der Mann, mit dem sie momentan die meiste Zeit verbringe, sagt Sabine Wienpahl. Zum 1. Oktober beerbt sie Haas auf dem Bürgermeisterposten der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Trotz seiner 24 Jahre Erfahrung in dem Amt: Kluge Ratschläge will Haas ihr nicht mit auf den Weg geben.

Regelmäßig treffen sich Axel Haas und seine designierte Nachfolgerin, die Übergabe der Amtsgeschäfte haben sie bereits eingeleitet. Rund sechs Wochen nach der Stichwahl, in der sich Sabine Wienpahl Ende März gegen Reiner Bauer durchgesetzt hatte, ist sie erstmals auf Haas zugekommen. „Anfangs bin ich oft gefragt worden: Hat sie sich schon gemeldet?“, berichtet der Bürgermeister von anfänglichen Zweifeln, ob es zu einem nahtlosen Übergang kommen werde. „Ich habe den Leuten dann immer gesagt, dass man erstmal eine Zeit braucht nach der Wahl, um ein bisschen runterzukommen.“ Das sei bei ihm nicht anders gewesen vor 24 Jahren, als er erstmals an die Spitze der VG gewählt worden war.

Mittlerweile steht Haas – zuvor bei der Polizei tätig – seit 50 Jahren im Staatsdienst, vergangene Woche wurde er ausgezeichnet. Und mit all seiner Erfahrung und Gelassenheit schildert er seinen ganz persönlichen Eindruck von seiner Nachfolgerin: „Ich verlasse mich da auf mein Bauchgefühl, und das war schon beim Kennenlernen positiv. Es gibt schon ein großes Vertrauen.“

Mindestens einen halben Tag pro Woche verbringen die beiden zusammen, reden über etliche Themen, die anstehen, haben sich bereits die Stützpunktfeuerwehr, die VG-Werke und den Abwasserzweckverband angeschaut; die eigentliche Verwaltung soll dann Ende September folgen, um den Übergang zum 1. Oktober direkt vorzubereiten.

Nicht überall läuft’s so gut

„Das müsste er ja alles gar nicht in dieser Form tun“, sagt Sabine Wienpahl dankbar. Durch die Kommunal-Akademie, die angehenden hauptamtlichen Bürgermeistern in Seminaren einen Überblick über das neue Aufgabenfeld bietet, sei sie in Austausch mit Kollegen gekommen – „und ich habe gemerkt, bei vielen läuft das nicht so wie bei uns“.

Nur eines darf Wienpahl nicht erwarten von ihrem Vorgänger: „Ich bin niemand, der kluge Ratschläge geben will“, sagt Haas. Er werde – auch nach der Übergabe der Amtsgeschäfte – gerne alle Fragen beantworten, aber es müsse doch jeder seinen eigenen Weg finden. „Ich habe anfangs auch wesentlich länger an einzelnen Akten gesessen als heute, man entwickelt sich mit der Zeit.“ Haas, der wenige Tage nach dem 1. Oktober erstmal in Richtung Sizilien startet, möchte sich sehr gerne weiterhin bei der Partnerschaft mit Louhans einbringen. „Ja, das war das Erste, was er sagte, als ich ihn gefragt hatte, was ihm wichtig ist“, berichtet Wienpahl lachend. Selbstverständlich baue sie da auch auf ihn.

Das Diensthandy ist ein gebundener Kalender

Die neue Bürgermeisterin möchte die VG vor allem bei der Digitalisierung weiterbringen – und liefert ihrem Vorgänger damit ein Stichwort: „Das ist eine neue Zeit, aber es ist nicht mehr meine“, sagt Haas. Wenn er sein „Diensthandy“ zeigt, holt er einen gebundenen Terminkalender im schwarzen Einband aus der Tasche. Das neue Onlinezugangsgesetz, das die elektronischen Verwaltungsleistungen fördert und fordert – „ein idealer Zeitpunkt zum Aufhören“. Haas unterstreicht: „Vor zwei Jahren hätte ich mir das noch nicht vorstellen können, aber jetzt merke ich: Nach 24 Jahren wird es Zeit für einen Wechsel, für neue Ideen.“

Sabine Wienpahl hingegen sieht sich „als Kind der virtuellen Welt“. Schon Anfang des Jahrtausends habe sie die ersten Nachrichtenseiten des Landes auf rlp.de programmiert. Daher sieht sie sich gerade für die digitalen Aufgaben gerüstet.

Offizielle Übergabe „keine große Sache“

Sie weiß, dass nun einiges Neues auf sie einprasseln wird – angefangen damit, dass sie Chefin einer Verwaltung wird. „Parteipolitik ist mal gewesen, das Bürgermeisteramt ist eine ganz andere Ebene“, sagt Wienpahl. „Immer die Fachleute einbinden“, rät ihr Vorgänger, dem sie ein „ausgleichendes Wesen“ bescheinigt. Der Expertise der Mitarbeiter zu vertrauen, das garantiere sachlich geführte Diskussionen im VG-Rat, berichtet Haas aus seiner Erfahrung. Das will die neue Bürgermeisterin beherzigen – nicht nur, weil sie keine parteipolitische Mehrheit im Rat haben wird. „Kampfabstimmungen gibt es bei uns ohnehin eher selten“, beruhigt Haas.

Am 30. September soll es eine VG-Ratssitzung geben, bei der Haas nach 24 Jahren verabschiedet, Wienpahl in ihr neues Amt eingeführt wird. „Keine große Sache“, wie die Beiden sich vorgenommen haben. In der Media-Agentur, die Wienpahl mit Ehemann Holger führt, nimmt am Tag darauf eine neue Mitarbeiterin ihre Arbeit auf. Denn Sabine Wienpahl wird dann keine Zeit mehr dafür haben. Wenig verwunderlich ist, was ihr bei den Treffen mit Axel Haas mehr und mehr auffällt, je näher der 1. Oktober rückt: „Ich bin in jedem Fall deutlich aufgeregter als er.“