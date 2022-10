1500 Euro hat der Rotary Club Kirchheimbolanden an die Tafel gespendet. Es handelt sich dabei um den Erlös des Bücherflohmarktes zum Residenzfest, der vom Club noch aufgestockt wurde.

Der Rotary Club Kirchheimbolanden hat im Jahr 2022 das größte Spendenaufkommen seiner Geschichte aufgebracht. Dem Club geht es dabei nicht nur darum, einfach Geld weiterzureichen, die Mitglieder packen auch tatkräftig an, etwa beim Bau des Bewegungsparcours der Grundschule Kirchheimbolanden oder einer Sonnenuhr in Bennhausen. Zusammen mit dem Logistikpartner DSV wurden drei Lkw mit Hilfsgütern nach Lemberg in der Ukraine zu den dortigen Maltesern geschickt werden. Zusammen mit vielen Spenden aus der Bevölkerung und in Zusammenarbeit mit Edeka Schmitt in Kirchheimbolanden, wurden so Waren im Wert von rund 60.000 Euro verschickt.

Christkindlmarkt-Erlös geht ebenfalls an Tafel

Zum Residenzfest fand wieder ein Bücherflohmarkt statt, organisiert von Patricia Lowin und Frank Dexheimer. Dabei wurden Bücher und CDs verschenkt, im Gegenzug gingen Spenden ein – in diesem Jahr für die Tafel bestimmt. Insgesamt kamen so 1250 Euro zusammen, die der Club auf 1500 aufgestockt und an Winfried Werner von der Tafel übergeben hat. Damit aber noch nicht genug: Auch der Erlös des Christkindlmarktes geht in diesem Jahr an die Tafel. Am Stand des Rotary Clubs wird es Feuerzangenbowle und Brezeln geben. Außerdem kündigte Präsident Thilo Brückner für den 29. April kommenden Jahres ein Benefiz-Klavierkonzert an. Der Erlös soll an den Bolander Heimatverein für die Sanierung der Burgmauer gehen.