Die V. Lenz Band um den Alsenzer Musiker Peter Lenz gastiert am kommenden Dienstag, 23. Januar, erneut in der Reihe RokMusic im Zirkushaus des Kinder- und Jugendzirkus Pepperoni in Rockenhausen. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr.

Zu Beginn der 1980er Jahre gründete der in Alsenz beheimatete Peter Lenz zusammen mit seinem Bruder und ein paar Freunden die V. Lenz Band. Beeinflusst durch Gitarristen wie Jimi Hendrix und Rory Gallagher und den Vorbildern Bob Dylan und Rio Reiser war die Band, die sich dem Deutschrock verschrieben hatte, dank ihrer ungezählten Auftritte in Kneipen, bei Open Airs und anderen Veranstaltungen in der Nordpfalz bald weithin bekannt.

Neben eigenen Songs spielten die Pfälzer Nummern so einiger bekannter Rock- und Bluesgrößen. Es folgten Auftritte der V. Lenz Band mit Kraan, Checkpoint Charly, Guru Guru, Straßenjungs, Zeltinger, Embryo. Formationen also, die durchaus einen Namen hatten. Über vier Jahrzehnte mer auf der Bühne. Neben Peter Lenz (Gitarre, Mundharmonika, Gesang) gehören Peter Götzmann (Schlagzeug), Pablo Lachmann (Bass und Gesang) sowie Markus Lauer (Tasten) dazu.

Termin

Die V. Lenz Band spielt am Dienstag, 23. Januar, 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Zirkushaus Pepperoni in Rockenhausen. Karten für 15 Euro zu ordern per Mail an rokmusic @zirkus-pepperoni.de