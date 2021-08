Der Bauausschuss der Gemeinde Wartenberg-Rohrbach wird künftig deutlich mehr Aufgaben haben als bisher. Nachdem Teile des Rates Kritik am bisherigen Vorgehen geäußert hatten, soll durch die neue Regelung mehr Transparenz erreicht werden.

Der Antrag von Axel Erbacher fand eine deutliche Mehrheit, Mathias Marschall hatte die wichtigsten Begründungen für den Vorstoß geliefert. Ortsbürgermeisterin Dagmar Schneider-Heinz war – vor allem was die Beratung von privaten Bauvorhaben in den Gremien anbelangt –, gänzlich anderer Meinung, wie sie zu Beginn der Beratung auch deutlich machte. „Warum sollten wir über jeden Bauantrag beraten, wenn die Kreisverwaltung eh das letzte Wort hat?“, fragte sie. Es ergebe aus ihrer Sicht keinen Sinn, Bauanträge in einem Bauausschuss oder Gemeinderat zu diskutieren.

Bislang war es wohl gängige Praxis gewesen, dass die Ortsbürgermeisterin Bauanträge einfach abgezeichnet, seitens der Gemeinde genehmigt und ohne Einbeziehung von Gremien an die Kreisverwaltung durchgereicht hatte – in vergleichbaren Gemeinden in der Region eher unüblich.

„Fehler der Vergangenheit vermeiden“

Entsprechend sah die Ratsmehrheit das auch ganz anders als die Ortsbürgermeisterin. Erbacher hatte schriftlich beantragt, dass Bauanträge, Bauvoranfragen und alle sonstigen Anfragen der Bürger zum Bauen, die Bauleitplanung der Gemeinde wie Flächennutzungs- und Bebauungspläne, die Dorferneuerung, alle eigenen Bauvorhaben der Gemeinde im Ausschuss vor den Gemeinderatssitzungen zu beraten sind. Erbacher beantragte auch, dass der Bauausschuss für seine Sitzungen Unterlagen erhalten solle und das Gremium keinesfalls zeitgleich mit dem Gemeinderat tagen sollte.

Marschall ging noch weiter und ergänzte den Vorschlag seines Ratskollegen um die Beratung und Vorbereitung für die Haushaltspläne der Gemeinde. „Wir haben das Fachwissen von Mitbürgern im Ort, die im Bauausschuss mitarbeiten können und der Gemeinde wertvolle Erkenntnisse liefern können“, so Marschall. Erbacher beklagte, dass in der Vergangenheit im Ort Dinge verwirklicht worden seien, die bei einer Beratung in den Gremien auf Widerstand gestoßen wären und die auch nicht mit dem Baurecht zu vereinbaren gewesen seien. Solche Fehler der Vergangenheit gelte es künftig zu vermeiden. Marschall hob hervor, dass es bei der gesamten Arbeit es Ausschusses auch um „zielgerichtete Steuerung“ der baulichen Entwicklung Wartenberg-Rohrbachs gehe.

Erste konkrete Aufgabe: Alte Schule

Zuletzt hatte sogar eine Gemeinderatssitzung abgesagt werden müssen, weil etliche Ratsmitglieder ihre Teilnahme verweigert hatten, weil der Bauausschuss ihrer Meinung nach im Vorfeld der Sitzung hätte eingebunden werden müssen. Nun stimmte der Gemeinderat mit sechs Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung dem Antrag zu, die Kompetenzen des Ausschusses zu erweitern. Der Bauausschuss wird somit künftig deutlich mehr eingebunden sein.

Als erste konkrete Aufgabe wurde dem Bauausschuss übertragen, einen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten, auf dessen Basis die VG ermitteln kann, was die Umgestaltung eines Sitzungsraums in der Alten Schule der Gemeinde in eine Wohnung kosten würde. Bei diesen Überlegungen sei allerdings zu bedenken, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Außenstelle des Kindergartens Lohnsfeld dauerhaft in Wartenberg-Rohrbach untergebracht bleibe. Dies habe ihr Bürgermeister Rudolf Jacob – die Verbandsgemeinde ist Träger der Kita – signalisiert, sagte Schneider-Heinz.

Die Gemeinde könnte für rund 39.295 Euro ihre Straßenlaternen von Natrium-Dampf-Lampen auf LED-Licht umrüsten. 60 bis 70 Prozent Strom könnten so in Wartenberg-Rohrbach eingespart werden. Dies wäre sogar förderfähig, allerdings müsse dann eine offizielle Ausschreibung erfolgen, erläuterte Michael Pfaff von den Pfalzwerken dem Gemeinderat. Die Gemeinde will jetzt von der VG prüfen lassen, ob diese in der Lage ist, eine solche Ausschreibung vorzunehmen. Würde die VG ausschreiben, dann würde es Sinn machen Zuschüsse zu beantragen, würde ein fremdes Architekturbüro dies übernehmen, würden die Kosten der Ausschreibung voraussichtlich die Zuschüsse komplett auffressen. Wenn die Frage der Ausschreibung geklärt ist, will die Gemeinde voraussichtlich die Umrüstung im Jahr 2021 in Angriff nehmen.