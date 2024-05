Verlassen wir nun nach insgesamt vier Stationen die Lahn (zuletzt waren wir an ihrer Quelle in Lahnhof in der nordrhein-westfälischen Stadt Netphen) und reisen weiter nach Niedersachsen. Das zwischen 1040 und 1050 unter Heinrich III. errichtete Areal gilt als das wichtigste weltliche Baudenkmal der Salierzeit. Es wird beherrscht von einem repräsentativen Saalbau, von dem hier die Wandgemälde zu sehen sind. Was ist gesucht?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Reinhold Weindel aus Altdorf geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.