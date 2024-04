Im vorigen Jahr wollte die VG Nordpfälzer Land mit zwei Kuseler Verbandsgemeinden beim Blitzen kooperieren. Doch der gemeinsame Kampf gegen innerörtliche Raser scheiterte an Debatten über das dafür benötigte Personal. Nun sollen die Gespräche über eine Zusammenarbeit wieder aufgenommen werden. Dazu hat die Verwaltung in Rockenhausen der VG Lauterecken-Wolfstein, die schon seit Jahren in eigener Regie blitzt, einen Vorschlag unterbreitet.

