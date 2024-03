An „sinnliche Schwebezustände“ hat die Musik des Pulsar Trios schon einmal Kritiker erinnert. Der Schwebezustand ist an diesem Samstag, 16. März, 20 Uhr, im Theater „Blaues Haus“ in Bolanden-Weierhof beim nächsten Konzert des Trios zu erleben.

Die außergewöhnliche Besetzung aus Aaron Christ (Schlagzeug, Percussion), Beate Wein (Keyboads) und Matyas Wolter (Sitar, Surbahar) ermöglicht es dem Trio, beständig auf eigentlich schmalem Grat musikalisches Neuland auszuloten. Das kann in Gestalt einer komplexen, altindischen Kompositionsform namens Dhrupad daherkommen – oder der Einsatz einer Bass-Sitar namens Surbahar statt eines Kontrabasses, mehr Elektronik als zuvor und mehr direkte Entlehnungen aus dem klassischen Raga-Repertoire. Immer ist das Resultat verspielt und virtuos, zwischen instrumentaler Ekstase und feinfühligen Klangexperimenten.

Ausgezeichnet unter anderem mit dem Creole-Preis für Weltmusik, gastierte das Trio bereits auf den Leverkusener Jazztagen, dem Fusion Festival und dem Delhi International Jazz Festival. Jetzt macht die Band Station in Bolanden.

Info

Karten gibt es an der Abendkasse, ein Vorverkauf findet nicht statt. Kartenreservierung per E-Mail an reservierung@neuerlandweg.de. Infos: www.pulsartrio.de.