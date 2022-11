Der Gemeinderat hat den Aufstellungsbeschluss für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem Gemeindegebiet zurückgestellt. Grundsätzlich sprachen sich allerdings alle Mitglieder des Rates für die Nutzung regenerativer Energien aus.

Allerdings will man der gerade laufenden Untersuchung der Verbandsgemeinde nicht vorgreifen. Darin wird überprüft, welche Flächen sich für die Nutzung von regenerativen Energie eignen. Grundsätzlich ist die Aufnahme von Flächen in den neuen Flächennutzungsplan Grundlage, um künftig überhaupt eine Genehmigung zu erhalten. Ortsbürgermeister Ingo Klein kündigte an, sich seitens der Gemeinde aktiv in diese Planungen der VG einbringen zu wollen. Sofern die Bedingungen passen, sprachen sich die Gemeinderäte in diesem Zusammenhang auch für einen Beitritt zum geplanten Solidarpakt erneuerbare Energien der VG aus .

Bei der letzten Ratssitzung im September war das Vorhaben der Fürfelder Energiegesellschaft (EFG) vorgestellt worden. Demnach soll auf Gemeindegebiet in Richtung Niederhausen eine rund 12,6 Hektar große Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 10.000 Kilowatt-Peak Leistung errichtet werden. Der Rat wollte zunächst prüfen, ob sich auch andere Flächen in der Gemeinde dafür eignen.