Charlotte Bischoff (RSG Dörrmoschel) gewann beim Pfingstturnier in Bad Dürkheim mit ihrer Stute Giovanna sowohl das A**- als auch das L-Springen. Zudem belegte sie mit dem gleichen Pferd in der A-Dressur den vierten Platz. Auch weitere Donnersberger Reiter strichen einige Erfolge ein.

So kam Marlay Demmerle aus Börrstadt in der ersten Abteilung der Zwei-Sterne-Punktespringprüfung der Klasse A mit Joker mit Gerry auf Rang drei. In der Springprüfung der Klasse L gab es für dieses Paar den sechsten Platz. Rang fünf in der Springprüfung der Klasse A ging an Josephine Steuerwald-Ludwig von der SpVgg Gauersheim mit Emma. Mit dem Fuchswallach King Hardy belegte Paula Laier aus Winnweiler sowohl in der Pony-Dressurprüfung der Klasse E als auch im Dressur-Wettbewerb den zweiten Platz. Hinzu kommt ein vierter Rang in der Dressurreiterprüfung der Klasse A.

David Grethe vom RFV Haidehof bei Kirchheimbolanden gewann beim Reit- und Springturnier in Mainz-Hechtsheim mit Silvi die Dressurreiterprüfung der Klasse M mit Kandare.

Beim Pfingstturnier in Miesau gab es für Torsten Milz aus Gundersweiler in einer ganz besonderen Prüfung einen Erfolg. Das Turnier ist das einzige in der Region mit einer Prüfung für Barockpferde. Milz, der in Gundersweiler eine Reitschule betreibt, wurde mit seiner Kür Sieger. Auf den Sieg setzte er noch den dritten Platz in dieser Prüfung mit Wallach Zarpaka drauf. Achtbar schlug sich in einer starken Konkurrenz Ina Vettermann aus Rockenhausen mit Picasso. „Es war mein erster Wettbewerb, und ich bin mit dem Ablauf sehr zufrieden“, resümierte die Dressurreiterin, die als Neueinsteigerin gilt. Es wurde ein sechster Platz mit einem knappen Rückstand auf Rang drei. Gleich drei sechste Plätze belegte bei diesem Turnier Celina Wilz vom RFV Haidehof. Mit Celina gelang ihr dies in der Springprüfung der Klasse M mit Siegerrunde und in der Springprüfung der Klasse L mit ansteigenden Anforderungen sowie mit dem elfjährigen Zweibrücker Wallach Larino in der Springprüfung der Klasse A**.