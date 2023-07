Von den zehn Sportlern der Bogenschützenabteilung der TuS Landsberg Obermoschel schnitt vor allem der Nachwuchs bei den Landesmeisterschaften im Bogenschießen im Freien richtig gut ab.

In der Kategorie Schüler A gingen am Wochenende auf dem Gelände des Schützenclubs Waidmannsheil in Mainz sogar alle drei Podestplätze an Bogenschützinnen der TuS Landsberg Obermoschel. Frieda Wagner krönte sich hier mit 522 Ringen zur Landesmeisterin vor ihren Clubkameradinnen Anna Sophie Sittel, die auf 471 Ringen kam, sowie Anna Erking mit 388 Ringen. In der Kategorie Schüler B männlich konnte sich Jakob Köhler über den ersten Platz und den Titel freuen. Er kam auf 443 Ringe. In der Schüler B-Wertung erreichte Lena Charlotte Sittel den dritten Platz bei erzielten 367 Ringen. Fünfte wurde hier ihre Clubkameradin Luise Wagner mit 304 Ringen. In der Wertung der Schüler C-Kategorie wurde der Obermoscheler Finn Hensler mit 373 Ringen Dritter. Jonathan Haage landete in der Kategorie Jugend männlich auf den zweiten Platz. Er schoss 236 Ringe.

TuS-Team wird Dritter bei den Erwachsenen

Bei den Erwachsenen der TuS Landsberg Obermoschel lief es im Einzelschießen nicht ganz so gut: Torsten Erking erreichte mit dem Blankbogen in der Kategorie Master männlich mit 390 Ringen einen zehnten Platz, der Sieger kam hier auf 522 Ringe. Mit dem gleichen Bogen verpasste Ralf Beisiegel bei den Senioren knapp das Podest. Er erreichte mit 461 Ringen einen vierten Platz, der Gewinner erzielte hier 574 Ringe. Dafür konnten die Erwachsenen mit Ralf Beisiegel (461 Ringe), Torsten Erking (390) und Jonathan Haage (286) – und damit insgesamt 1137 Ringen – in der Mannschaftswertung den dritten Platz einheimsen.

Ebenfalls ganz vorn lag bei der Schüler A/B-Wertung das Obermoscheler Team mit Frieda Wagner (522), Anna Sophie Sittel (471) und Anna Erking (388) mit insgesamt 1381 erzielten Ringen. Die weitere Obermoscheler Mannschaft mit Jakob Köhler (443), Lena Charlotte Sittel (367) und Luise Wagner (304) belegte mit 1114 Ringen den zweiten Platz. Insgesamt war es ein toller Erfolg der TuS bei den Landesmeisterschaften in Mainz – vor allem für die Nachwuchs-Bogenschützen.