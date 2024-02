Zum zweiten Durchgang der Radball-Oberliga waren Noah Gehrhardt und Sebastian Gebhardt vom Radfahrer-Verein Bolanden am vergangenen Samstag zu Gast in Saarbrücken-Altenkessel.

Die ersten Punkte hatten Gebhardt/Gehrhardt bereits im Vorfeld des Turniers sicher, da Selzen an diesem Tage verletzungsbedingt nicht an den Start gehen konnte. Somit wird dieses Spiel mit 5:0 für den RVB gewertet.

Gegen das Tabellen-Schlusslicht von Hechtsheim IV tat sich das Duo dann jedoch schwer. Durch einige Passfehler im Spielaufbau luden beide den Gegner zur einfachen 2:0-Führung ein. Jedoch fingen sich Gebhardt/Gehrhardt schnell und erkämpften bis zur Pause den 2:2-Ausgleich. Der eigene Spielaufbau konnte jedoch auch im zweiten Durchgang nicht wie gewohnt etabliert werden. So stand es kurz vor Schluss 3:4 aus Sicht des RVB. Durch konsequente Abwehrarbeit und zwei Blitzaktionen von Noah Gehrhardt wurde 30 Sekunden vor Abpfiff zuerst der Ausgleich erzielt – und direkt im Anschluss sogar noch die glückliche 5:4-Führung zum Sieg.

Erste Saisonniederlage gegen Hechtsheim I

Gegen den Zweitliga-Absteiger Hechtsheim I konnte das RVB-Duo dann lange seinen Plan umsetzen und die Null halten. Jedoch waren auch nur wenige eigene Akzente im Angriff möglich. Einzig über zwei Eckbälle wurden die Hechtsheimer gefährlich und konnten diese Standards auch konsequent zu Treffern ummünzen. Mit der Schlusssirene wurde ein Dropkick von Hechtsheim noch zum 3:0-Endstand eingenetzt. Somit stand die erste Saison-Niederlage für das RVB-Duo zu Buche, das es dem Erstliga-erfahrenen Team jedoch sichtlich schwer gemacht hatte.

Im letzten Spiel gegen Hechtsheim III konnten sich Gebhardt/Gehrhardt noch einmal von ihrer besten Seite präsentieren. Mit sicherem Aufbauspiel und starkem Abwehrverhalten wurde eine 2:0-Halbzeitführung erspielt. Die wenigen Torschüsse der Gegner konnte Sebastian Gebhardt sicher entschärfen. Im zweiten Durchgang ließ sich das Bolandener Duo auch vom 2:1-Anschlusstreffer nicht beirren und spielte die Partie sicher mit 4:1 nach Hause.

Punktgleich mit dem Spitzenreiter

Mit den neun Punkten an diesem Tag verweilt das Team weiterhin punktgleich (21 Punkte) mit Hechtsheim I an der Tabellenspitze. Einzig das schlechtere Torverhältnis (38:11 zu 33:4) verweist die Bolandener aktuell auf Tabellenplatz zwei. Der Hinrunden-Abschluss der Saison steht am 9. März in Selzen an. Dort muss sich das Duo des RV Bolanden dann gegen die aktuellen Verfolger in der Tabelle Hechtsheim II (3. Platz), Ebersheim II (4.) und Ebersheim I (5.) beweisen.