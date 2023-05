Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Albisheim gilt als Zentrum des Zellertals und gehört zu den gefragten Wohngemeinden. Dies macht sich besonders am schnellen Verkauf der Bauplätze in den zurückliegenden Jahren fest, so dass die Gemeinde stetig neue Baugebiete erschließen möchte. Bei „Süd IV“ haben sich mal wieder die archäologischen Vorzeichen geändert.

Die Planung für das Baugebiet „Süd IV“, das sich in westlicher Richtung an das bereits bestehende Gebiet rechts von der Immesheimer Straße anschließt,