Die 9b der Georg-von-Neumayer-Schule hat den dritten Platz beim Wettbewerb zur politischen Bildung im Bereich „Plastik: Segen hier – Fluch da“ gewonnen. Über 2000 Schulen nahmen teil. Die Projekte über Umweltverschmutzung und Mikroplastik waren nicht nur aufschlussreich, sondern haben die Schüler auch viel zum Nachdenken angeregt.

Als Sina Quartz im vergangenen Jahr in Urlaub in Italien war, entdeckte sie ganze Müllhaufen, die mitten im Meer herumschwammen. „Da wollte ich gar nicht mehr schwimmen gehen.“ Auch auf dem Campingplatz habe es viel Müll gegeben, der nicht ordnungsgemäß entsorgt wurde. Als die Ferien vorbei waren, hat sie darüber in der Klasse gesprochen. Als dann die Ausschreibung der Bundeszentrale für politische Bildung kam und das Thema „Plastik: Segen hier – Fluch da“ dabei war, entschied sich die 9b mit Klassenlehrerin Jeannette Stark sofort zur Teilnahme.

Acht Wochen lang führten die Schüler verschiedenste Projekte zum Thema Plastik und plastikfrei leben durch. In einer Wandzeitung werden alle wichtigen Erkenntnisse gesammelt, die die Schüler über Plastik gelernt haben. Zum Beispiel ist es durchaus praktisch und hilfreich in der Elektronik und der Medizin, erzählt Finn Klein aus der 9b. Aber im Alltag braucht man Plastikdinge oft gar nicht, sondern kann sie durch Metall- oder Holzprodukte ersetzen: wie Lineale, Flaschen oder Stifteboxen.

Menschen essen auch Plastik

Als sich die Kinder weiter mit dem Thema befassen, kommen sie schnell auf Mikroplastik zu sprechen. „Plastikflaschen brauchen 400 bis 500 Jahre, bis sie sich zersetzen“, erzählt Sina. Und Leon Skodowski ergänzt: „Wir verursachen auch Mikroplastik, ohne es zu merken, durch Reifenabrieb oder Schuhsohlen.“ Bei ihren Recherchen stoßen die Schüler auf eine App, mit der man Produkte scannen kann, um herauszufinden, ob in ihnen Mikroplastik verwendet wurde. „Wir sind in Kibo durch die Läden gegangen und haben sie getestet“, erzählt Enrico Schäfer. Die Schüler finden nur in sieben Prozent Mikroplastik. Das hätten sie eigentlich gar nicht erwartet. Anscheinend hat sich in diesem Bereich schon Einiges getan, ist ihr Fazit.

Trotzdem sind auch wir Menschen betroffen, weil in Essen und Trinken ebenfalls Mikroplastikteilchen enthalten sind. Wie das? Paul Hahn und Tim Brehmer erklären: „Wenn falscher Müll sich in der Biotonne sammelt, gelangen Plastikteilchen in den Dünger, die anschließend ins Grundwasser gelangen. Und wenn Fische im Meer Plastikteilchen fressen, essen wir den Fisch mit dem Plastik.“

Selbstgemachte Seife

Im Fach Bildende Kunst basteln die Schüler Tiere wie Schildkröten und Quallen aus Plastik und verwandeln damit einen Klassensaal in ein Aquarium. Das soll nicht nur auf den ernsten Hintergrund hinweisen, dass immer mehr Plastik in den Meeren schwimmt und den Tieren schadet, sondern ist zugleich ein Recycling-Projekt. Und um dieses Wissen auch weiterzugeben, veranstalten die Neuntklässler kindgerechte Erklärstunden für die Schüler der fünften und sechsten Klassen. Da gab es zum Beispiel ein Angelspiel, bei dem die Kinder nicht nur Fische, sondern auch Plastikteile „an Land“ zogen, oder mit einem Sieb Mikroplastik im Sand finden mussten. Außerdem gab es einen Film zum Anschauen.

Melissa Peter und Nelli Renn kommen derweil noch auf eine andere Idee: Sie stellen aus Naturzutaten wie Salz, Öl und Zitrone Peelings her, die sie anschließend im Lehrerzimmer verkauften. Ruckzuck seien über 30 Gläser weggewesen. Und die ganze Klasse stellt noch Seife mit Lavendel vom Schulhof her. Denn die ganze Beschäftigung mit dem Thema Plastik bleibt auch bei den Schülern hängen, die sich fragen, was sie selbst zur Lösung des Plastikproblems beitragen können. „Deswegen haben wir auch auf ein Plakat unserer Wandzeitung Spiegelfolie geklebt, weil jeder selbst aktiv werden muss“, berichtet Johanna Stojadinovic.

Neustes Projekt: Erklärvideos

Das, was die Schüler der 9b auf die Beine gestellt haben, hat der Wettbewerbsjury von der Bundeszentrale für politische Bildung so gut gefallen, dass die Georg-von-Neumayer-Schule den dritten Platz zugesprochen kam, und das bei über 2000 Teilnehmern. Der Preis sind 1500 Euro, die noch in eine gemeinsame Aktivität fließen sollen. Wegen Corona steht diese noch aus und was genau gemacht wird, steht auch noch nicht fest. Derweil lässt das Plastikthema die Schüler immer noch nicht ganz los. Im Moment sind sie dabei, Erklärvideos mit ihren Erkenntnissen zu drehen.