Die Bürgerstiftung Mörsfeld lädt für Samstag, 11. Juni, ab 14 Uhr zur Einweihung des umgestalteten Kinderspielplatzes ein.

Es ist der Abschluss des ersten Projekts, das die neugegründete Bürgerstiftung initiiert hat. Aus dem alten Spielplatz ist durch die Umgestaltung eine Begegnungsstätte, ein Treffpunkt für Jung und Alt entstanden.

Die Bürgerstiftung möchte die Einweihung dazu nutzen, der Bevölkerung nicht nur das Ergebnis der Umgestaltung zu präsentieren, sondern auch den Bekanntheitsgrad der Stiftung zu erhöhen. Das sei pandemiebedingt bisher nicht möglich gewesen, so der Stiftungsvorsitzende Ulrich Volker. „Der Gründungsprozess wurde leider relativ unbemerkt, auch von der eigenen Bevölkerung, durchgeführt. So konnten wir zum Beispiel keine Bürgerversammlung einberufen.“ Trotzdem sei es gelungen, mit finanzieller Unterstützung der Stiftung und viel ehrenamtlichem Engagement das erste Projekt abzuschließen, so Volker. Die Stiftung verfügt auch bereits über eine Homepage: www.buergerstiftung-moersfeld.de.