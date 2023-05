Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Hieb hatte gesessen. Und der Angeklagte hat den Schlag nicht etwa bestritten. Trotzdem ist der Mann Anfang 30 mehr als nur glimpflich davongekommen. Immerhin der gefährlichen Körperverletzung angeklagt, blieb ihm vorm Amtsgericht in Rockenhausen am Freitag ein Schuldspruch erspart. Das Verfahren wurde vorläufig eingestellt. Hat der Mann 450 Euro für einen sozialen Zweck gezahlt, wird die Akte zugeklappt.

Normalerweise könne in solchen Fällen ja das Geld an den Geschädigten fließen, gab der Richter zu bedenken. „Das wäre in diesem Fall aber wohl kontraproduktiv“,