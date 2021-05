Als Haftgrund führt die Staatsanwaltschaft Wiederholungsgefahr an: Im Fall der Brandserie auf einem Hof in Unkenbach (Donnersbergkreis) wurde ein Verdächtiger festgenommen. Dabei handelt es sich um eine der beiden Personen, die nach dem vierten Brand am 11. Mai ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten waren. Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag einer Richterin vorgeführt und auf deren Anordnung hin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, die Brände in der Nacht zum 6. Mai, am Abend des 9. Mai sowie am 11. Mai vorsätzlich gelegt zu haben. Die beiden ersten Brände wüteten in einem Schuppen, einer Scheune und einer Garage, der dritte im Wohnhaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen dreier Fälle von Brandstiftung, in einem der Fälle geht sie von schwerer Brandstiftung aus. Der Tatverdächtige hat laut Staatsanwaltschaft eine Beteiligung bestritten. Die Ermittlungen dauern an, auch zu dem ersten Brand auf dem Anwesen im April.