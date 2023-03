Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An einen Zufall dürfte schon beim zweiten Brand keiner mehr geglaubt haben. Und jetzt noch das: In der Nacht auf Montag haben zum dritten Mal binnen 18 Tagen Flammen auf demselben Gehöft gewütet. Die Polizei spricht von Ermittlungen in Richtung Brandstiftung. Und doch gibt es womöglich eine Ungereimtheit.

Die Vermutung drängt sich geradezu auf: In Unkenbach scheint ein Feuerteufel am üblen Werk zu sein. Doch hat ein unbekannter Brandstifter nun innerhalb von zweieinhalb Wochen tatsächlich