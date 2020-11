Bei einem Ausweichmanöver kam es am Dienstag gegen 13 Uhr auf der L 386 zu einem Unfall. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin befuhr die Straße Höhe Rittersheim in Richtung Stetten, als ihr ein Lkw entgegen kam. Dieser überfuhr die Mittellinie und kam dabei auf die Gegenfahrbahn. Die Autofahrerin musste ausweichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und letztlich im angrenzenden Feld zu Stillstand. Die Frau blieb unverletzt, an ihrem Wagen entstand allerdings ein Schaden. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich auf der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352/911-0 zu melden.