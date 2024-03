Seit vergangenem Jahr tourt ein mobiler Jugendtreff aus Rockenhausen durch die Ortschaften der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land und macht im Juni auch in Dielkirchen Halt. Zu den Aktionen eingeladen sind nicht nur Kinder und Jugendliche.

Der mobile Jugendtreff des Stadthauses – die Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Rockenhausen – kommt am 14. Juni auch nach Dielkirchen. Seit vergangenem Jahr ist der ehemalige Dorfspielwagen als mobiler Jugendtreff in verschiedenen Ortschaften der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land unterwegs und bietet Kindern und Jugendlichen zwischen sechs und 21 Jahren die Möglichkeit, den Inhalt des Anhängers zu nutzen und in Kontakt zu kommen.

Das Angebot, das in Kooperation mit der Evangelischen Jugend Rockenhausen, einem der größten Anbieter von Kinder- und Jugendgruppen in der Region, etabliert wurde, ist in einigen Dörfern der Verbandsgemeinde mit Erfolg angelaufen. Auch Gäste aus den Nachbargemeinden sowie Familienmitglieder sind laut Veranstalter bei den Treffen willkommen. Begleitet wird die Begegnungsmöglichkeit von zwei pädagogischen Fachkräften, die zwischen 15 und 17 Uhr vor Ort sein werden und den Kontakt zu den Jugendlichen suchen.

Ortsgemeinderat begrüßt die Veranstaltung

Die Treffpunkte können unterschiedlicher Art sein: Bolz- oder Spielplatz, Schulhof, Bushaltestellen oder auch die Ortsmitte. Mit dabei sind Klassiker wie Gesellschaftsspiele, eine Musikbox und Sportgeräte, aber auch größere Spielzeuge wie ein Tischkicker, Air Hockey sowie ein Pavillon und Sitzgelegenheiten.

Dass die mobile Einrichtung nun auch nach Dielkirchen kommt, sei der einstimmige Wunsch des Gemeinderates gewesen, teilt Ortsbürgermeisterin Karin Cramme-Renner mit. Der Termin wurde im Nachgang zur Ratssitzung seitens der Veranstalter aus Rockenhausen bestätigt. Bei zurückliegenden Veranstaltungen habe sich gezeigt, dass sich durch örtliche Aktionen, wie ein Essens- oder Getränkeverkauf die Besucherzahl erhöhen ließe.