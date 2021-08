Gleich doppelt Grund zur Freude hatte die Würzweilerer Feuerwehr: Das bereits im Februar während der Corona-Pandemie in Betrieb genommene neue Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ist nun vom Bürgermeister der VG Nordpfälzer Land, Michael Cullmann, auch offiziell übergeben worden. Dieser hat zudem langjährige Feuerwehrmänner geehrt.

So hat Cullmann Ortsbürgermeister Uwe Pfeiffer für 45 Jahre Dienst bei der Wehr ausgezeichnet. Dank und Anerkennung für 40 Jahre erhielten Bernd Helf und Markus Wolf. Die Ehrung für 30 Jahre ging an Christian Lommel, für 15 Jahre an Maurice Fellner. Außerdem ist Dominik Fellner zum Brandmeister befördert worden.

Cullmann betonte, die Würzweilerer Wehr sei mit 17 Feuerwehrmännern, einer -frau und fünf Kindern in der Jugendfeuerwehr sehr gut aufgestellt. Dazu trage das neue Fahrzeug bei, das rund 90.000 Euro gekostet hat; rund 15.000 Euro steuert das Land bei. Das Vorgängermodell sei über 30 Jahre alt gewesen, so der VG-Chef. Weiter sagte er, er sei eine große Aufgabe, die vielen Wehren in der Region entsprechend auszustatten. „Deshalb machen wir von der Verbandsgemeinde, was notwendig ist, und die Extras übernehmen die Fördervereine.“ Cullmann verwies darauf, dass das TSF über eine Zusatzausrüstung für Hochwasser und Durchsagemöglichkeiten zur Warnung der Bevölkerung verfüge.

Wehrführer Dominik Fellner erläuterte weitere Neuerungen wie einen Lichtmast sowie ein Waschbecken mit Desinfektionsmittel und dankte für den Erhalt des TSF. Dem schloss sich Pfeiffer an, bezog aber auch die Pfalzwerke ein, die für die neue Feuerwehr-Fahne gespendet haben.

Die Gedanken waren an diesem Tag auch bei den Einsatzkräften im Hochwasser-gebeutelten Ahrtal und in Trier. Ihren Einsatz würdigte Cullmann ebenso wie VG-Wehrleiter Timo Blümmert. Dieser lobte das auf viel Ehrenamt basierende Rettungssystem in Deutschland. Dennoch sei die Feuerwehr immer dankbar für neue Kameradinnen und Kameraden.