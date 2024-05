Ein 39-Jähriger ist am Dienstagmittag nach einem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt vorläufig festgenommen worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Karlsruhe sowie das Polizeipräsidium Karlsruhe gemeinsam mit. Der Mann sei am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden und befinde sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte am Dienstag gegen 13:30 Uhr im Anschluss an eine Gerichtsverhandlung im Gebäude des Familiengerichts Karlsruhe nach dem Verlassen des Gebäudes einen 41-jährigen Rechtsanwalt unvermittelt angegriffen, zu Boden gestoßen und gewürgt haben, um ihn zu töten. Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, sei es schließlich gelungen, den Verdächtigen vom Geschädigten wegzuziehen.

Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff Verletzungen am Kopf und kam stationär in ein Krankenhaus. Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen – auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat – dauern an.