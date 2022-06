Thorsten Johanns ist zu Gast bei dem sechsten Konzert im Rahmen der Grünstadter Sternstunden, das am Samstag, 18. Juni, 20 Uhr, in der Friedenskirche stattfindet. An seiner Seite spielen Nachwuchsmusiker der Stiftung Villa Musica.

Thorsten Johanns, geboren in Krefeld, ist als Solist wie auch als Orchester- und Kammermusiker international gefragt. Bei seinem Auftritt in Grünstadt begleiten ihn an den Streichinstrumenten Musiker der Villa Musica, einer Stiftung des Landes Rheinland-Pfalz und des SWR zur Eliteförderung in der Kammermusik.

Werke von drei Komponisten

Auf dem Programm steht das Werk „Drobnosti“ des böhmischen Komponisten Antonín Dvorák. Von Johannes Brahms stammt das 1891 entstandene Klarinettenquintett in h-Moll. Dritter Komponist im Programm ist Hans Gál, ein Bewunderer Brahms, mit seiner 1935 entstandenen Serenade für Klarinette, Violine und Violoncello.

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Das Tragen einer Maske wird empfohlen. Karten gibt es an der Abendkasse und online sowie in Grünstadt bei Optik Neumann, Bilder und Rahmen Haass und der Touristinfo im Alten Rathaus.