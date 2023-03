Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

33 kleine Rehe. So viele haben die Kitzretter im Donnersbergkreis am Donnerstag und Freitag in den Wiesen rund um den Inkelthalerhof in Sicherheit gebracht. Denn den Kampf gegen Mähmaschinen können die Kitze nicht gewinnen. Auch Landwirte helfen bei der Rettung.

„Das ist für einen Tag enorm viel“, erklärt der dortige Jagdpächter Harald Schwab. Auch für Sven Bischoff ereignisreiche Tage – und dabei hat der Drohnenpilot von der