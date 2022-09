Der im nordpfälzischen Alsenz lebende CDU-Kommunalpolitiker Manfred Schäfer und frühere erste Kreisbeigeordnete des Donnersbergkreises feiert am Mittwoch, 27. September, seinen 80. Geburtstag. 20 Jahre lang war er dem Bezirksverband Pfalz verbunden: Als Mitglied im Bezirkstag Pfalz engagierte er sich von 1999 bis 2004 sowie von 2007 bis 2009; als bürgerschaftliches Mitglied gehörte er in verschiedenen Ausschüssen an.

Neben seinem Engagement für die Pfalz wirkte er fast 50 Jahre im Verbandsgemeinderat von Alsenz-Obermoschel, davon hatte er 28 Jahre lang den CDU-Fraktionsvorsitz inne. In den Kreistag des Donnersbergkreises wurde er seit 1974 immer wieder gewählt und gehörte ihm bis 2019 an.

Immer an pragmatischen Lösungen interessiert, setzte er sich für die Inbetriebnahme der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Pfalzklinikums und die Eröffnung einer Geriatrischen Abteilung im Westpfalz-Klinikum in Rockenhausen ein. Außerdem warb er für die Gründung und den Bau eines stationären Hospizes.

Verdienstnadel und -medaille

Manfred Schäfer wurde 1942 in Alsenz geboren und wuchs dort auf. In seiner Jugend war er ein talentierter Leichtathlet und gewann viele Meisterschaften, baute später eine große Leichtathletikabteilung für den Turn- und Sportverein Alsenz auf. Zusammen mit seiner Frau Christel übernahm er 1969 das Modehaus der Schwiegereltern in Alsenz mit Filialgründungen in Rockenhausen und Winnweiler.

Der umtriebige Jubilar ist am Oberverwaltungsgericht Koblenz seit 40 Jahren als ehrenamtlicher Richter tätig. Auch ist er Vorsitzender der Senioren-Union im Donnersbergkreis. Außerdem setzt sich Schäfer seit mehr als 25 Jahren für das rheinland-pfälzische Partnerland Ruanda ein. Seine heimliche Leidenschaft gilt dem New Orleans Jazz und der klassischen Musik. Er wurde mit der Verdienstnadel und der Verdienstmedaille des Landes sowie mit der Ehrenmedaille des Donnersbergkreises geehrt.