Den Erlös aus dem Bilderverkauf seiner Debüt-Ausstellung „FarbenSpiel“ Anfang Juli im Bürgerhaus Teschenmoschel spendete der Maler Klaus Hein für die Innensanierung der protestantischen Kirche in Dörrmoschel.

Klaus Hein hatte mit einem solchen Andrang auf die dreitägige Ausstellung nicht gerechnet. Er zeigte sich doch etwas überrascht darüber, wie viele Menschen sich für seine ausgestellten Bilder interessierten, berichtete er. Der in Teschenmoschel geborene und jetzt in Rockenhausen wohnende Künstler und frühere Arzt sagt: „Es gab nicht nur an den Ausstellungstagen für mich viele interessante Begegnungen und Gespräch mit sehr netten, nicht nur der Kunst aufgeschlossenen Menschen, sondern jetzt auch bei der persönlichen Übergabe der Bilder an die Käufer.“ Die nahm er persönlich bei den Käufern vor, wenn die Werke nicht nach der Ausstellung direkt abgeholt werden konnten.

Durch den Verkauf der Bilder konnte er eine Summe von 2000 Euro an Pfarrer Sebastian Best von der protestantischen Kirchengemeinde Dörrmoschel übergeben, zu der auch Teschenmoschel gehört. Der Betrag soll dabei helfen, die anstehende Innensanierung des 1712 von Pfalzgräfin Friederike Charlotte (1653-1712) gestifteten protestantischen Gotteshauses in Dörrmoschel zu finanzieren. Hierfür sind Kosten in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen. Der Pfarrer dankte Hein herzlich für die noble Geste. moh