Endlich wieder tanzen, endlich wieder Musik, endlich wieder Hip-Hop – für die Tänzerinnen und Tänzer aber auch für Trainerin Tina Erlewein endete am Wochenende mit den Süddeutschen Meisterschaften in Bad Dürkheim eine lange Wartezeit. Und das auch noch sehr erfolgreich.

Seit 2019 gab es für die Tänzer in Süddeutschland keine Süddeutschen Meisterschaften mehr. Gemeinsam hatte die Tanzschule Knöller in Person von Erlewein und mit Dennis Ewerth, Geschäftsführer der Tanzschule Movement aus Eisenberg, in diesem Jahr jedoch ein Konzept erstellt und wurden förmlich überrannt. Rund 1600 Sportler und 2400 Zuschauer sahen in Bad Dürkheim mitreißende Choreographien, schwungvolle Tanzschritte und atemberaubende Figuren.

Zahlreiche Titel

Wie erfolgreich die Ludwigshafener Tanzschule war, war der Stimme der Trainerin noch einen Tag später anzuhören. Die war an den beiden Tagen ebenfalls voll gefordert. „Mein Schrittzähler hat mir am Sonntagabend den Wert von 32.000 angezeigt“, erklärte sie lachend. Aber trotz einer leicht belegten Stimme war ihr der Stolz auf ihre Schützlinge anzuhören. Allen voran der auf Maja Prskalo, der auch die Turnierpause offensichtlich nichts anhaben konnte. Sie ist und bleibt in der Kategorie Juniors eine Klasse für sich, ist seit zehn Jahren bei Meisterschaften ungeschlagen. Bei den Erwachsenen siegte Chiara Quarz in ihrer Kategorie. Nicolas Braddy und Moritz Biundo wurden jeweils Dritte, Niels Vangine landete auf dem vierten Rang.

Fünfter in der höchsten Kategorie in der Altersklasse Kids wurde die Formationen Boombox, die Headphones landeten bei den Juniors ebenso auf Platz drei wie die Old Skewl in der Kategorie Classic (Ü30). Mit der Formation Reloaded gab es in der Altersklasse Adults noch einen weiteren Süddeutschen Meistertitel für die Ludwigshafener Tanzschule.