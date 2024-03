Der CDU-Kreisverband Donnersberg hat seine Liste für die Kreistagswahl bei einer Mitgliederversammlung in Kirchheimbolanden aufgestellt. Rudolf Jacob, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, führt die Kandidatenliste an. Der Kreisvorsitzende Frank Burgdörfer hatte zu Beginn betont, dass es nun in doppelter Hinsicht auf Klarheit ankomme: Zum einen verteidige die CDU an der Seite der demokratischen Mitbewerber Demokratie und Rechtsstaat und distanziere sich damit von der AfD. Auf der anderen Seite verfolge die CDU einen anderen Ansatz als linke Konkurrenten: Sie vertraue auf Freiheit und Verantwortung und lehne in vielen Bereichen Überregulierung und „gängelnde Bürokratie“ ab.

Die weiteren Kandidaten

Marc Muchow, Kirchheimbolanden, Tanja Gass, Gundersweiler, Elmar Keller, Göllheim, Andrea Schmitt, Kerzenheim, Franz Röss, Kirchheimbolanden, Thimo Schultz, Imsbach, Christian Rupp, Rockenhausen, Jennifer Fischer, Marnheim, David Ickenroth, Göllheim, Hans-Ulrich Schäfer, Wartenberg-Rohrbach, Matthias Fischer, Eisenberg, Helmut Schückler, Rockenhausen, Walter Ickenroth, Marnheim, Karl Landfried, Münchweiler, Kay Weigel, Göllheim, Horst Fleck, Kirchheimbolanden, Martin Conradt, Ramsen, Christopher Ströhla, Winnweiler, Patrick Rhein, Rockenhausen, Bernd Koch, Kirchheimbolanden, Marten Göhring, Rockenhausen, Tristan Kappel, Winnweiler, Gudrun Kauk, Göllheim, Klaus Hartmüller, Kirchheimbolanden, Yüksel Önder, Eisenberg, Eugenie Dengel, Alsenz, Rüdiger Jung, Höringen, Wolfgang Erfurt, Dannenfels, Thomas Müller, Göllheim, Damaris Weingarth, Winnweiler, Jochen Grimm, Rockenhausen, Kai-Uwe Angermeyer, Stetten, Ludwig Schmitt, Kerzenheim, Petra Ochßner, Göllheim, Simone Huth-Haage, Bolanden, Dieter Hartmüller, Göllheim, Manfred Schäfer, Alsenz

.