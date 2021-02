Im Laufe des Montagvormittags wird die Bundesstraße bei Monsheim südlich der Bahnüberführung im Kreuzungsbereich B 47 und B 271 wegen Straßenbauarbeiten bis voraussichtlich Ende Juni/Juli dieses Jahres voll gesperrt.

Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Worms informiert, könne der Umbau der Ampelkreuzung B47 (Grünstädter Straße/Wachenheimer Straße)/B271 (Schlosshohlstraße/Margaretenhof) zu einem Kreisverkehr aus bautechnischen und aus Gründen der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung erfolgen. Neben den beiden Bundesstraßen soll auch der Wirtschaftsweg (Margaretenhof) an den neuen Kreisel angebunden. Die Weiterführung des Weges sowie der geplante Anschluss an das Gewerbegebiet sollen im Auftrag der Wirtschaftsfördergesellschaft südlicher Wonnegau mbH Monsheim erfolgen und würden parallel zum Kreiselbau vom gleichen Bauunternehmen erstellt.

Mit dem Baustart und der Vollsperrung sei gerade zu Beginn der Bauarbeiten mit Beeinträchtigungen im Verkehrsablauf zu rechnen, teilt der LBM weiter mit. Der überregionale Verkehr müsse großräumig ab der Autobahnanschlussstelle Worms-Zentrum über die A61, die BAB-Anschlussstelle Gundersheim, die L386 Richtung Kirchheimbolanden, die L401 Richtung B47 Marnheim/Albisheim/Harxheim/Wachenheim und Monsheim sowie umgekehrt geführt werden.

Querungen für Fußgänger und Radfahrer

Die weiträumige Umleitungsstrecke habe Gründe, so der LBM. Sie müsse für den Bundesstraßenverkehr geeignet sein und sei entsprechend ausgeschildert. Es sei absehbar, dass die Verkehrsteilnehmer kürzere, alternative Routen nutzen würden. Für die Fußgänger und Radfahrer würden deshalb, soweit es die Bauabläufe erlauben, Möglichkeiten zum Queren der Baustelle eingerichtet.

Der Bauauftrag für das Gemeinschaftsprojekt der Ortsgemeinde Monsheim und dem LBM Worms wurde im Dezember 2020 mit einem Kostenvolumen von rund 900.000 Euro nach einer öffentlichen Ausschreibung der Bauleistungen erteilt. Davon trägt die Ortsgemeinde Monsheim rund 150.000 Euro für den Ast, der den Kreisel mit der zweiten Zufahrt zum bestehenden Gewerbegebiet verbinden wird.

Bauzeit etwa fünf Monate

Neben dem Kreisel werden insgesamt rund 900 Meter der Bundesstraße 47 saniert. 300 Meter in Richtung Süden (Grünstadt) und zirka 600 Meter in Richtung Westen (Wachenheim). Der LBM geht derzeit von einer reinen Bauzeit ohne Schlechtwetterausfälle von rund fünf Monaten aus. Die Bundesstraße ist während dieser Zeit im Bereich des Baufeldes voll gesperrt. Das Gewerbegebiet „Am Bockenheimer Weg“ in Monsheim wird nach Fertigstellung des Kreisels eine zweite Zufahrt über den Kreiselast Margaretenhof erhalten.

Daten und Fakten:

Kreiseldurchmesser 40 Meter; Straßensanierung der B47 und 600 Meter in Richtung Wachenheim, 300 Meter Richtung Grünstadt; Verkehrsbelastungen B47: 7000 Kraftfahrzeuge pro Tag; B271: 12.400 Fahrzeuge pro Tag; Auftragssumme: rund 900.000 Euro.