Im Landkreis Alzey-Worms und in der Stadt Worms hat sich die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen seit Montag um sieben Fälle auf 863 erhöht: Die Zahl der vom Robert-Koch-Institut errechneten Neuinfektionen innerhalb einer Woche liegt – gerechnet auf 100.000 Einwohner – bei 42 im Landkreis Alzey-Worms und bei 26 in der Stadt Worms. Die „Coronaampel“ auf der Karte des Landes Rheinland-Pfalz bleibt im Landkreis Alzey-Worms damit auf „orange“, in der Stadt Worms gilt weiterhin die Warnstufe „gelb“. Sechs Personen aus dem Landkreis und eine Person aus der Stadt Worms befinden sich in Krankenhäusern.