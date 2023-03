Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Verbandsliga Gruppe 2 scheint der TuS Rüssingen momentan das Maß der Dinge zu sein. Als einzige Mannschaft ohne Niederlage führen die Nordpfälzer die Liga an und wollen den Platz an der Sonne möglichst lange behalten. Mit einem Erfolg im Heimspiel am Samstag um 17 Uhr gegen TB Jahn Zeiskam können die Rüssingen ihre Spitzenposition untermauern.

5:1 fegte der TuS am vergangenen Wochenende den Aufsteiger Phönix Schifferstadt vom Platz, obwohl der in Führung ging und sich zunächst vehement wehrte. Als die Kräfte