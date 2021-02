Der Flyer „Konzertvielfalt ganz Nahe 2021“ der Stadt Bad Kreuznach enthält für 2021 mehr als 20 Konzerte mit namhaften Künstlern und Künsterlinnen. Die Stadt möchte damit auch ein Stück Normalität im Rahmen des Möglichen näherbringen und hofft dabei, dass sich das kulturelle Leben sich bald wieder in normalen Bahnen bewegen kann.

Der Beginn steht wegen der Pandemie noch nicht fest. Es soll losgehen, sobald dies möglich sein wird. Die ganze Bandbreite der Musikfaszination will die Stadt mit ihren Kooperationspartnern – der Kreuznach Klassik, der Konzertgesellschaft Bad Kreuznach, der evangelischen Kirchengemeinde Bad Kreuznach, dem Volksbildungswerk Meisenheim, der Mattheiser-Sommer-Akademie, den Freunden des Trombacher Hofes, dem Orgel Art Museum Windesheim sowie dem Sinfonieorchester Rheinland-Main mit Unterstützung der Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT) – bei den Veranstaltungen den Besuchern präsentieren und widerspiegeln.

Händels „Messias“ in der Planung

Die „Glanzlichter“ der Konzertvielfalt 2021 sind momentan wie folgt terminiert: Für Sonntag, 18. April, 18 Uhr, wird zunächst ein Kammermusikabend mit dem mehrfach ausgezeichneten Artemis Quartett im Rudi-Müller-Saal des Hauses des Gastes angekündigt. Auf ein Kantoreikonzert der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Kreuznach in der Pauluskirche können sich Besucher am Sonntag, 25. April, 17 Uhr, freuen. Von Händels „Messias“ wird der zweite Teil zur Passion und Auferstehung erklingen sowie Bachs Osteroratorium. Am Freitag, 18. Juni, 19.30 Uhr, gastiert die „Villa Musica“ mit dem Vigato-Quartett zu einem Sommer-Kammerkonzert in der Römerhalle.

Am Sonntag, 1. August, 19.30 Uhr, treten zur Eröffnung der Mattheiser Sommer-Akademie in der Evangelischen Matthiaskirche in Bad Sobernheim das Kuss Quartett mit Werken von Franz Schubert auf. Die Freunde des Trombacher Hofes laden zum 25. Jahrestag des Festivals „Parkmusik Neue Ho(e)rizonte“ an zwei Tagen, am Samstag, 28. August, 16 bis 22 Uhr und Sonntag, 29. August, 11 bis 16 Uhr, auf das Gelände des Trombacher Hofes ein. Musiker und Künstler unterschiedlicher Stilrichtungen und Choreografien treten auf.

20 Jahre Orgel Art Museum

Das Jubiläum „20 Jahre Orgel Art Museum“ in Windesheim wird am Sonntag, 12. September, 17 Uhr, mit einen Konzert im Museum gefeiert. Dabei wird die komplette Bandbreite der Orgel als „Königin der Musikinstrumente“ erklingen und ausgereizt. Am Samstag, 23. Oktober, 19 Uhr wird das Landesjugendorchester sicherlich Freunde der Orchestermusik in der Bad Kreuznacher Pauluskirche in ihren Bann ziehen. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Konzertveranstaltungen, die im Flyer nachgelesen werden können.

Der Flyer „Konzertvielfalt ganz Nahe 2021“ liegt im Stadthaus, Hochstraße 28, in der Tourist-Info im Haus des Gastes, Kurhausstraße 22-24 sowie beim städtischen Kulturamt in der Wilhelmstraße 7-11 aus. Online kann er auf der Homepage der Stadt eingesehen werden. Dort sind auch die verschiedenen Vorverkaufsstellen für die Eintrittskarten ersichtlich.