Bei der Donnersbergiade gibt es am Freitag ein Konzert mit Stücken von Astor Piazzolla. Im Jagdhaus in Dannenfels spielen die Musiker in Residence aus Litauen.

In der ehemaligen Sommerfrische des Jagdhaus in Dannenfels spielen am Freitag um 19.30 Uhr die aktuellen Musiker in Residence aus Litauen: Dalia Dėdinskaitė, (Violine), Gleb Pyšniak (Cello) und Tadas Motiečius (Akkordeon) haben ein Programm „Exclusive Piazzolla“ zusammengestellt. Es enthält auch die großen Tango-Nuevo-Klassiker „Las Cuatro Estacieite“ und „Libertango“. Beim Konzert am Samstag, 1. Juli, 19.30 Uhr, steht eine Hommage an Pablo Casdals mit dem katalanischen Cellisten Roger Morelló Ros im Saal des ehemaligen Gasthofs Jagdhaus in Dannenfels an. Der Musiker wird seinem Landsmann ein sehr persönliches Konzert widmen, einen Schatz katalanischer und spanischer Kompositionen heben und ihn Sarabanden von Johann Sebastian Bach und katalanischen Volksweisen gegenüberstellen.

Info

Karten für die Konzerte gibt es beim Festivalbüro unter Telefon 0179 2363412 oder 06357 8880553. Weitere Infos: donnersbergiade.de