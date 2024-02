Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Einrichtung eines hebammengeleiteten Kreißsaals im Westpfalzklinikum Kirchheimbolanden mit 30.000 Euro. „Hebammenkreißsäle verbessern entscheidend die geburtshilfliche Versorgung, denn sie bieten ein tolles Angebot an die werdenden Eltern und unterstützen Frauen in ihrem Wunsch nach einer natürlichen Geburt aus eigener Kraft“, sagt Gesundheitsminister Clemens Hoch. Bereits im Herbst vergangenen Jahres war diese Förderung von Politikern des Donnersbergkreises begrüßt worden.

Durch die Förderung in Höhe von insgesamt 210.000 Euro unterstützt das Land die Einrichtung hebammengeleiteter Kreißsäle an sieben Klinikstandorten in Rheinland-Pfalz. Schwangere sollten die Wahl zwischen einem Kreißsaal unter ärztlicher und unter Hebammenleitung haben, so Hoch. In allen Kliniken befinde man sich noch in der Projektphase. Bis zum Herbst sollen alle Kliniken in die Planungsphase starten. Als erstes soll der Hebammenkreißsaal in Worms fertiggestellt sein, die Klinikleitung rechnet mit einer Eröffnung im Oktober. Weitere Kliniken, die unterstützt werden, sind unter anderem das Westpfalzklinikum in Kaiserslautern sowie die Stadtklinik Frankenthal und das Diakonie-Krankenhaus in Bad-Kreuznach.