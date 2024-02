Der „Klää Pariser Karneval-Verein“ feiert mit seiner Prunksitzung am Samstag, 10. Februar, sein 33-jähriges Bestehen. Nicht zuletzt durch den Verein wird in der Nordpfalzgemeinde das Brauchtum Fasnacht gelebt.

Wobei: Selbstredend wurde in Gerbach auch schon vor der Vereinsgründung im Jahr 1990 Fasnacht gefeiert, wie Daniel Heinz, der langjährige Vorsitzende und Sitzungspräsident und heutige Ortsbürgermeister berichtet. Das Brauchtum Fasnacht hatte im Ort sogar schon immer eine besondere Bedeutung und wurde ausgiebig gefeiert. Federführend für die Maskenbälle und Kappensitzungen waren die Landfrauen und der Männergesangverein unter Einbindung weiterer Vereine.

Irgendwann wollte sich die Narrenschar innerhalb der Vereinsgemeinschaft dann auf eigene Beine stellen, auch um die Vorstände der mitwirkenden Vereine zu entlasten. Bewährte Fasnachter haben den Verein aus der Taufe gehoben: Der „Klää Pariser Karneval-Verein“ war geboren – und wurde über die Jahre zu einem angesehenen und funktionierenden Gebilde innerhalb der Kommune geformt. Somit konnten sich die etablierten Vereine wieder ausschließlich ihren Kernaufgaben widmen.

Viel Wert auf Jugendarbeit

Männer der ersten Stunde waren der erste Vorsitzende Hermann Köller und Sitzungspräsident Klaus Hofmann. Die erste Prunksitzung in eigener Regie ließ nicht lange auf sich warten. Das Damenduo Diana Borckholder-Konrad und Marianne Heinz, über viele Jahre der „Italiener“ Matthias Uhl oder der Garant für geschliffene Büttenreden und heutige Sitzungspräsident Jens Borckholder als Hausmeister – sie sind Urgesteine der Gerbacher Fasnacht.

Urgestein der Gerbacher Fasnacht: Matthias Uhl. rEPRO: Oskar Weller

Enormes Engagement aller Beteiligten führte dazu, „dass der Verein zu einer absolut festen Größe im Dorfleben geworden ist“, wie Daniel Heinz sagt. Seit Vereinsgründung legen die Verantwortlichen zudem großen Wert auf die Jugendarbeit, und das macht sich bezahlt, nicht nur bei den zahlreichen Nachwuchstänzerinnen in den Garden: Das Interesse beim Nachwuchs war und ist so groß, dass ihm seit Anfang des Jahrtausends eine eigene Prunksitzung gewidmet wird. Mehr als 50 Jugendliche bieten in der Appeltalhalle eine stets kurzweilige und abwechslungsreiche Sitzung. Ein Baustein für die Zukunft.

Klää Pariser Karneval-Verein in Gerbach: Jugendelferrat und Tanzgarde. Repro: Oskar Weller

Mehr als Fasnacht

Daniel Heinz, langjähriger Aktiver, ehemaliger Vorsitzender und Sitzungspräsident, ist sehr stolz auf die aktuelle Vorstandschaft. „Sie schafft es, den Verein weiter nach vorne zu bringen. Auch in der technischen Ausstattung gibt es eine Weiterentwicklung“, sagt der Ortsbürgermeister. Über Jahre seien Anschaffungen getätigt worden, die auch der Gemeinschaft zugute kommen, berichtet Heinz, der in seinem Amt als Ortsbürgermeister auch weiter sehr eng mit dem Vorstand zusammenarbeitet.

Von Anfang an haben sich die Trainerinnen und Trainer der Tanzgruppen und Garden aus dem Verein heraus entwickelt. Dies ist sicherlich nicht selbstverständlich und belegt, wie sehr die Fasnachter von Kindesbeinen an mit dem Verein verwurzelt sind. Der Karnevalverein ist allerdings nicht nur in der Kampagne aktiv. Die Karnevalisten beteiligen sich auch immer wieder am traditionellen Schulstraßenfest, dem Kerweumzug oder unterstützen andere Vereine mit Muskelkraft bei deren Veranstaltungen.