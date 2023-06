Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um alle Anforderungen des im Juli in Kraft getretenen Kita-Zukunftsgesetzes erfüllen zu können, fehlt es in der Biedesheimer Kindertagesstätte „Mäusenest“ aktuell noch an Personal. Das berichtete die Leiterin der Einrichtung Kirstin Gass bei der Sitzung des Kindergarten-Zweckverbandes Biedesheim-Ottersheim. „Wir sind mit 73 Stunden unterbesetzt“, sagte sie.

Gegenwärtig hat das „Mäusenest“ elf Mitarbeitende. Zum 2. November wird eine zusätzliche Kraft mit 32 Stunden das Team verstärken, wie Gass ankündigte.