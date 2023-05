Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie so einige dieser Einrichtungen im Kreis, platzt auch die Kita Alsenz aus allen Nähten. Es musste sogar schon ein Container aufgestellt werden. Weil die Kirchengemeinde als Trägerin der Tagesstätte kein Geld für eine Erweiterung hat, will die Gemeinde die Trägerschaft für das Gebäude übernehmen. Das aber scheint gar nicht so einfach zu sein.

Während das Gebäude an die Gemeinde fallen soll, soll die protestantische Kirchengemeinde als Trägerin für den Betrieb zuständig bleiben, so ist der Plan.