Die Faschingsgruppe der KFD Rockenhausen begeistert nicht nur mit ihren Prunksitzungen – die Mitwirkenden sammeln „nebenbei“ auch noch Spenden für den guten Zweck.

In der jüngsten Kampagne sind 2500 Euro zusammengekommen: 1000 Euro gehen an ein indisches Waisenhaus, das die Kfd seit vielen Jahren unterstützt; die restlichen 1500 Euro erhält die Familie von Vincent Schumann. Der Fünfjährige aus Bayerfeld-Steckweiler ist an Leukämie erkrankt und muss sich an der Uniklinik Mannheim einer Chemotherapie unterziehen.

Zwar machten ihm die Nebenwirkungen der Medikamente zu schaffen, insgesamt gehe es dem Jungen aber den Umständen entsprechend gut und er trage sein Schicksal weiterhin sehr tapfer, informiert Claudia Manz-Knoll, Gesamtleitung des Kita-Bündnisses Nordpfälzer Glückskinder. Sie steht mit den Eltern Jasmin und Marc Schumann in Kontakt – ihr Sohn besucht die Kita „Die kleinen Strolche“ am Glückskinder-Standort Dielkirchen. Nicht nur dort drücken alle fest die Daumen, dass Vincent bis Sommer wieder ganz gesund ist – dann kommt er in die Schule.